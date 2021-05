ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് പൗരന്മാർക്ക് 15 മുതൽ മടങ്ങാം: ഓസ്ട്രേലിയ

മെൽബൺ ∙ ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരന്മാർക്കു ഈ മാസം 15 മുതൽ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുമുള്ള വിമാന സർവീസിനു വിലക്കുണ്ട്. വിലക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരന്മാർക്കും ബാധകമാക്കിയതിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.

15നും 30നും ഇടയിൽ 3 പ്രത്യേക സർവീസുകളുണ്ടാകും. പൊതുവിമാന സർവീസ് വിലക്ക് തുടരും. വൈറസിന്റെ ഇന്ത്യൻ വകഭേദം സിഡ്നിയിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെ ന്യൂസീലൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽനിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്കു ഭാഗിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി.

