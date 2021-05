ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സൗജന്യ വാക്സീനിൽ രണ്ടാം ഡോസുകാർക്കു മുൻഗണന നൽകാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. 70% രണ്ടാം ഡോസുകാർക്കും 30% ആദ്യ ഡോസുകാർക്കും നൽകാനാണ് നിർദേശം.

കേന്ദ്രം നൽകുന്ന വാക്സീൻ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ വഴിയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതു 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കും മുൻഗണനാ പട്ടികയിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് പോരാളികൾക്കും മാത്രം നൽകാനാണ് അനുമതിയുള്ളത്.

ആശങ്ക വേണ്ട

മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ് ഫംഗസ് ബാധ കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന പ്രചാരണം നിതി ആയോഗ് അംഗം ഡോ.വി.കെ. പോൾ തള്ളി. നിയന്ത്രണവിധേയമല്ലാത്ത പ്രമേഹമുള്ളവരെയാണ് ഇതു പിടികൂടുക. മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ് വ്യാപകമായി എവിടെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഡോ. പോൾ പറഞ്ഞു. വെള്ളത്തിലൂടെ വൈറസ് വ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയും അദ്ദേഹം തള്ളി.

മൂന്നാം തരംഗം തടയാം

ശക്തമായ പ്രതിരോധ നടപടികളിലൂടെ കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം തടയാൻ കഴിയുമെന്ന് മുഖ്യ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് കെ. വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു. മൂന്നാം തരംഗം എപ്പോഴുണ്ടാകുമെന്നോ എത്ര തീവ്രമായിരിക്കുമെന്നോ പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, പ്രാദേശിക, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണു മാർഗമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആശങ്കയിൽ കേരളം

കേരളം ഉൾപ്പെടെ 24 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 15 ശതമാനത്തിനു മുകളിലാണ് സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക്. ഡൽഹിയുൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോവിഡ് കുറയുന്നതിന്റെ സൂചന കാട്ടുമ്പോൾ കേരളത്തിലും മറ്റും കൂടുകയാണ്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് അതിരൂക്ഷമായ ജില്ലകളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളത്തിലെ 10 ജില്ലകളുണ്ട്.

