ഛോട്ടാരാജൻ ജീവനോടെ; അഭ്യൂഹം തള്ളി പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ അധോലോക കുറ്റവാളി ഛോട്ടാരാജൻ (രാജേന്ദ്ര നിഖാൽജെ-62) കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചുവെന്ന പ്രചാരണം ഡൽഹി പൊലീസും എയിംസ് അധികൃതരും നിഷേധിച്ചു. തിഹാർ ജയിലിലായിരുന്ന രാജനെ കഴിഞ്ഞ മാസം 26ന് എയിംസിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയവ അലട്ടിയിരുന്ന ഇയാളെ ശ്വാസതടസ്സം മൂലമാണ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയത്.

മുംബൈ അധോലോകം അടക്കിവാണിരുന്ന ഛോട്ടാരാജൻ കൊലപാതകം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടൽ തുടങ്ങി 70ൽ ഏറെ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. 1993 ലെ മുംബൈ സ്ഫോടനക്കേസിലും പ്രതിയാണ്. ഇയാളെ 2015 ലാണ് ഇന്തൊനീഷ്യയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തിയത്. തുടർന്ന് സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുംബൈയിലെ പത്രപ്രവർത്തക ജ്യോതിർമയി ദേവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 2018 ലാണ് പ്രത്യേക കോടതി ശിക്ഷിച്ച് തിഹാർ ജയിലിലേക്കു മാറ്റിയത്.

English Summary: Underworld Don Chhota Rajan is Still Alive, Says AIIMS Official