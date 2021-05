സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത 21 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു

ജയ്പുർ ∙ നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചു കോവിഡ് ബാധിതന്റെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത 21 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ സീക്കർ ജില്ലയിലാണു 150 ൽ ഏറെ പേർ സംസ്കാരച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതും നൂറിലേറെ പേർ രോഗികളായതും. എന്നാൽ 5 മരണമേ കോവിഡ് മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം.



ഏപ്രിൽ 21നാണ് ഖീർവ ഗ്രാമത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചയാളുടെ സംസ്കാരം നടന്നത്. പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത ഗ്രാമീണർ മരിച്ചയാളുടെ ദേഹത്തു തൊട്ടും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഗോവിന്ദ് സിങ് ദോത്താസരയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന അത്യാഹിതത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെയാണു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിവരം പങ്കുവച്ചത്.

