ബെംഗളൂരു ∙ ഓഫിസറല്ലാത്ത വനിതാ സൈനികരുടെ ആദ്യ ബാച്ച് ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ ഭാഗമായി. 2 മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 83 പേരുടെ പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡിൽ മിലിറ്ററി പൊലീസ് കോർ കമൻഡാന്റ് ബ്രിഗേഡിയർ സി. ദയാളൻ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനികളായ എസ്.ആർ.ഗൗരി, പി.എസ്. അർച്ചന എന്നിവരാണു പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ മലയാളികൾ.

English Summary: Army inducts first batch of women in military police