സച്ചിദാനന്ദന് ഫെയ്സ്ബുക് വിലക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കവി സച്ചിദാനന്ദന് ഫെയ്സ്ബുക് 24 മണിക്കൂർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിലെ ബിജെപിയെ പരിഹസിച്ചു വാട്സാപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച വിഡിയോയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെക്കുറിച്ചുള്ള നർമം കലർന്ന പരസ്യവും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതെന്നു സച്ചിദാനന്ദൻ പറഞ്ഞു.



ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ‘കമ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്’ ലംഘിച്ചെന്ന പേരിലാണു നടപടി. ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിനും കമന്റിനും ലൈക്കിനും 24 മണിക്കൂറും ഫെയ്സ്ബുക് ലൈവിൽ 30 ദിവസവുമാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഹിറ്റ്ലറെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങളും കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ പരാജയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള വിഡിയോയും മോദിയെ കണ്ടവരുണ്ടോയെന്ന പരസ്യവുമാണു പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇതു രണ്ടും വാട്സാപ്പിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നതാണ്– സച്ചിദാനന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നേരത്തെ ലാൻസെറ്റ് മാസികയിൽ മോദിയെ വിമർശിച്ചു വന്ന ലേഖനം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ഫെയ്സ്ബുക് അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘‘വലത്, ഇടത് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അസഭ്യ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കു വിലക്കില്ല. മോദിയെയും അമിത് ഷായെയും വിമർശിച്ചാലാണു പ്രശ്നം’’ – സച്ചിദാനന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Restriction for poet K Satchidanandan to use facebook account