സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടൽ; കർമസമിതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിൽ ദേശീയ കോവിഡ് കർമസമിതി നിലനിൽക്കെ, വിദഗ്ധരുടെ ദേശീയ കർമ സമിതിയെ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ചു. ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം, അവശ്യമരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ഈ 12 അംഗ സമിതി ഊന്നൽ നൽകുക. വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം തെളിയിച്ച 10 പേരും കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയും അടങ്ങുന്നതാണ് സമിതി. കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണു കൺവീനർ. ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം സംബന്ധിച്ച വിവിധ ഹർജികളിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ്, എം.ആർ. ഷാ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ഹർജി 17ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.



വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ അനുപാതവും അനുമതിയും ഏകോപിപ്പിക്കുക, ആവശ്യമരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ പരിശോധനയും നിർദേശവും എന്നിവയാണ് സമിതിയുടെ പ്രധാന ചുമതല.

ഭാവി മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള നിർദേശങ്ങളും വേണമെന്നു കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമിതിയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ നിർദേശിച്ചതിനു പുറമേ, പ്രധാനപ്പെട്ട 12 ചുമതലകളും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലും വിഷയാടസ്ഥാനത്തിലും ഉപസമിതികളെ നിയോഗിക്കാനും സമിതിക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകും.

കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും സമിതിയോട് സഹകരിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Supreme Court Task Force To Look Into Oxygen Distribution Amid Covid