അമിത ആത്മവിശ്വാസം തിരിച്ചടിച്ചു: എഐസിസി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ നേടിയ വിജയം നൽകിയ അമിത ആത്മവിശ്വാസം നിയമസഭാ പോരാട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിനു തിരിച്ചടിയായതായി എഐസിസി റിപ്പോർട്ട്. 2019 ൽ 19 ലോക്സഭാ സീറ്റ് യുഡിഎഫിനു ലഭിച്ചത്, ബിജെപി വിരുദ്ധ വോട്ടുകളുടെ ബലത്തിലാണെന്നും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിത്രം മാറിയെങ്കിലും അതിനെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ പാർട്ടിക്കായില്ലെന്നും പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ലോക്സഭാ വിജയം നിയമസഭയിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റി. നരേന്ദ്ര മോദിയെ വീഴ്ത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ജനങ്ങളുടെ വോട്ടാണു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനു ലഭിച്ചത്. പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽവി നേരിടും വരെ കോൺഗ്രസ് അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു തോൽവിക്കു ശേഷം ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ഇടതു മുന്നണി ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു.

ഗ്രൂപ്പ് പോരും വിനയായി

കേരളത്തിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യവും തോൽവിക്കു കാരണമായി. ഇടതു മുന്നണി ഒറ്റക്കെട്ടായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ക്യാംപ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭിന്നിച്ചു നിന്നു. ഗ്രൂപ്പ് അതിപ്രസരം ഒഴിവാക്കി ഇപ്പോൾ മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചാലേ 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാനാവൂ.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടർന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഇടതു സർക്കാരിനെ സഹായിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ച്, തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപുള്ള മാസങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിലുൾപ്പെടെ നിറഞ്ഞുനിൽക്കാൻ ഇടതു മുന്നണിക്കു സാധിച്ചപ്പോൾ, കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം പ്രചാരണത്തിൽ നേരിട്ട പരിമിതികൾ കോൺഗ്രസിനു തിരിച്ചടിയായെന്നും താരിഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തോൽവിയെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള പരിശോധന വേണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോയെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർട്ടി പരിശോധിക്കും.

യാഥാർഥ്യത്തോട് മുഖം തിരിക്കരുത്: സോണിയ

കേരളം, അസം, ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തോൽവികളെ നിരാശാജനകം എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ മതിയാവില്ലെന്നു സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലും അസമിലും ഭരണം പിടിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല? ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ പൂജ്യത്തിൽ ഒതുങ്ങി? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കയ്പേറിയ പാഠങ്ങൾ പാർട്ടിക്കു സമ്മാനിക്കും. അവ ഉൾക്കൊള്ളണം. യാഥാർഥ്യത്തോടു മുഖംതിരിച്ചാൽ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനാവില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടണമെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ഫലമാണിത് – പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ സോണിയ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കുന്ന സഖ്യങ്ങളാണു സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നു ബംഗാളിൽ ഇന്ത്യൻ സെക്കുലർ ഫ്രണ്ടുമായി (ഐഎസ്എഫ്) സഖ്യത്തിലേർപ്പെടാനുള്ള തീരുമാനത്തെ വിമർശിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിതിൻ പ്രസാദ പറഞ്ഞു.

അസമിൽ ബദ്‌റുദീൻ അജ്മലിന്റെ എഐയുഡിഎഫുമായി കൈകോർത്തതു കോൺഗ്രസിനു ദോഷം ചെയ്തെന്നു ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് എംപി പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ സംസ്ഥാന സഖ്യങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകാൻ പ്രവർത്തക സമിതിയംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക സമിതിക്കു രൂപം നൽകണമെന്നു ഗുലാം നബി ആസാദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ചേരിപ്പോരാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പു തോൽവിക്കു കാരണമെന്ന് അസമിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.

