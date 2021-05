വാക്സീൻ വില: കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ വേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ വാക്സീൻ വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ കോടതി ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ലെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സദുദ്ദേശ്യത്തോടെയാണെങ്കിൽ പോലും കോടതിയുടെ അമിതാവേശം അപ്രതീക്ഷിത പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടിയായി നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. വില നിർണയാധികാരം കമ്പനികൾക്കു നൽകിയതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളെ കേന്ദ്രം ന്യായീകരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങൾ സൗജന്യ കുത്തിവയ്പു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെ ആത്യന്തികമായി വാക്സീൻ വില ആളുകളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന ന്യായവും ഉന്നയിക്കുന്നു.

പൊതുജന താൽപര്യാർഥം നയരൂപീകരണത്തിനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിനുണ്ട്. വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പു ഭരണപരമായ കാര്യമാണ്. കേന്ദ്രത്തിനു 150 രൂപയ്ക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു കൂടിയ വിലയ്ക്കും വാക്സീൻ ലഭിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ– രാജ്യത്താകെ നൽകേണ്ടതു കൊണ്ടു വലിയ ഓർഡറാണ് കേന്ദ്രം നൽകിയത്; വിലപേശൽ സാധ്യമായി.

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ കമ്പനികളുമായി കേന്ദ്രം അനൗദ്യോഗിക ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18–44 പ്രായക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടി പരിഗണിച്ചാണു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു കമ്പനികൾ വാക്സീൻ നൽകുന്നത്. കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിൽ നിന്നും കമ്പനികളിൽ നിന്നു നേരിട്ടും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും എത്രവീതം കിട്ടുമെന്ന വിവരം മുൻകൂറായി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. വാക്സീൻ റജിസ്ട്രേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കു സുഹൃത്തുക്കളെയോ സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയോ സമീപിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

പൊതുപണം കമ്പനികൾക്ക് അനർഹമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. മൂൻകൂർ ഉൽപാദനവും ഗവേഷണവും വഴി സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ പോലും കമ്പനികൾ ഏറ്റെടുത്തു. അതിനാൽ നിയമസാധ്യതകളെ അവസാന ആയുധമായേ കാണാൻ കഴിയൂ എന്നും കേന്ദ്രം വാദിക്കുന്നു. അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ പേറ്റന്റ് നിയമം, ഔഷധനിയന്ത്രണ നിയമം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപാദനം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയായെടുത്ത കേസിൽ വിശദ വാദം വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്കു മാറ്റി. വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ഇന്നലെ വാദം കേൾക്കാനാരംഭിച്ചെങ്കിലും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ടായി. കേന്ദ്ര നിലപാട് അതേപടി അംഗീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി തയാറായേക്കില്ല.

കേന്ദ്രത്തിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം തങ്ങൾ കാണുന്നതിനു മുൻപേ ചോർന്നതിൽ കോടതി അതൃപ്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി. സത്യവാങ്മൂലം അനുസരിച്ച് ഈ മാസം നേരിട്ട് 5.34 ലക്ഷം ഡോസും കേന്ദ്ര വിഹിതമായി ആദ്യ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 9.09 ലക്ഷം ഡോസുമാകും കേരളത്തിനു ലഭിക്കുക.

