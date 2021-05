ബംഗാളിൽ 43 മന്ത്രിമാർ; 17 മന്ത്രിമാർ തുടരും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബംഗാളിൽ മമത ബാനർജിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ 43 അംഗങ്ങൾ അധികാരമേറ്റു. ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ മന്ത്രിമാർക്കു സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. മുൻ മന്ത്രിസഭയിലെ 17 പേർ ഇത്തവണയുമുണ്ട്. 24 കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും 10 സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിമാരും 9 സഹമന്ത്രിമാരുമുണ്ട്.

മമതയുണ്ടാവണം... ബംഗാൾ ന്യൂനപക്ഷ, ഗോത്രവർഗ വികസനകാര്യ മന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബുലു ചിക് ബരൈക് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു മുൻപായി മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ കാൽതൊട്ട് വന്ദിക്കുന്നു. ബംഗാളിലെ ജൽപായ്ഗുരിയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയാണ് ബുലു. ചിത്രം: സലിൽ ബേറ∙ മനോരമ.

ശ്വാസകോശ രോഗം മൂലം മത്സരിക്കാതിരുന്ന മുൻ ധനമന്ത്രി അമൻ മിത്ര വീണ്ടും ധനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റു. അദ്ദേഹത്തിനു പകരം ഖർദയിൽ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന കാജൽ സിൻഹ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ കോവിഡ് ബാധിതനായി മരിച്ചിരുന്നു. അമൻ മിത്ര, കോവിഡ് ബാധിതരായ ബ്രത്യ ബസു, രതിൻ ഘോഷ് എന്നിവർ വെർച്വലായാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. മമത കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി തന്നെയാണ് ആഭ്യന്തരവും ആരോഗ്യവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു ചില വകുപ്പുകൾ കൂടി മമത ഭരിക്കും. മുൻ ക്രിക്കറ്റർ മനോജ് തിവാരി സ്പോർട്സ് സഹമന്ത്രിയാണ്. മമതയെ നന്ദിഗ്രാമിൽ തോൽപിച്ച സുവേന്ദു അധികാരിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

