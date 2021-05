ചെന്നൈ∙തമിഴ് സിനിമയിൽ ഹാസ്യവേഷത്തിനൊപ്പം സ്വഭാവനടനായും വില്ലനായും തിളങ്ങിയ നടൻ മാരൻ (48) കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. വിജയ് നായകനായ കുരുവി, വേട്ടൈക്കാരൻ, ഗില്ലി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ വേഷം ഏറെ പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു.

English Summary: Ghilli actor Maran dies of Covid-19 at 48 in Chengalpet