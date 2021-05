ലോക്ഡൗൺ നീട്ടാൻ മഹാരാഷ്ട്ര

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലോക്ഡൗൺ 31 വരെ നീട്ടാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം ശുപാർശ ചെയ്തു. 15 വരെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 46781 പേർക്കാണ് ഇവിടെ കോവിഡ്. 816 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 78007. വാക്സീൻ ക്ഷാമത്തെത്തുടർന്ന് 18 -44 പ്രായക്കാർക്കുള്ള കുത്തിവയ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കി. മുംബൈയിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 6.06 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

കർണാടകയിൽ 39,998 പോസിറ്റീവും 517 മരണവുമാണ് ഇന്നലെ. തമിഴ്നാട്ടിൽ 30,355 പോസിറ്റീവ്; 293 മരണം. ഡൽഹിയിൽ 13,287 പോസിറ്റീവ്. 300 മരണം.

English Summary: Maharashtra Lockdown Likely To Be Extended Till May 31, Says Minister