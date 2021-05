പനജി ∙ തെഹൽക മുൻ എഡിറ്റർ തരുൺ തേജ്പാൽ സഹപ്രവർത്തകയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ സെഷൻസ് കോടതി 19ന് വിധിപറയും. 2013 ൽ ഗോവയിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെ ലിഫ്റ്റിൽ വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചെന്നതാണു കേസ്. തരുൺ തേജ്പാൽ കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു. 2014 മേയ് മുതൽ പ്രതി ജാമ്യത്തിലാണ്.

English Summary: Verdict in rape case against journalist Tarun Tejpal on may 19