ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ഗോവയിൽ 26 മരണം

പനജി ∙ ഗോവ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിലിരുന്ന 26 പേർ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടിനും ആറിനുമിടയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം.

മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച ആരോഗ്യമന്ത്രി വിശ്വജിത് റാണെ, തിങ്കളാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ ഓക്സിജൻ വിതരണത്തിൽ കുറവുണ്ടായതായി സമ്മതിച്ചു. 1,200 സിലിണ്ടർ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് 400 മാത്രമാണു ലഭിച്ചത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, ഓക്സിജൻ ക്ഷാമമല്ല, ലഭ്യമാക്കുന്നതിലുണ്ടായ വീഴ്ചയാണു കൂട്ടമരണത്തിനു കാരണമെന്നു മെഡിക്കൽ കോളജ് സന്ദർശിച്ചശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് പറഞ്ഞു. എത്ര പേർ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു,

എത്ര പേർ മറ്റുകാരണങ്ങളാൽ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത് ഡോക്ടർമാരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാകാമെന്നു റാണെ പ്രതികരിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ 3 നോഡൽ ഓഫിസർമാരെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

