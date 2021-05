കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ 2 മാസം വരെ തുടരണം: ഐസിഎംആർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കുന്നതു ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് (ഐസിഎംആർ) ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ബൽറാം ഭാർഗവ്. പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 10 ശതമാനത്തിലേറെയുള്ള ജില്ലകളിൽ 6–8 ആഴ്ച കൂടി ലോക്ഡൗൺ തുടരേണ്ടി വരും. രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിൽ 533 ജില്ലകളുണ്ട്. ഇത് 5 ശതമാനത്തിനു താഴെയായാൽ മാത്രമേ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാവൂ എന്നും പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടി പരിഗണിച്ചു ദേശീയ ലോക്ഡൗൺ വേണ്ടെന്ന കേന്ദ്ര നിലപാട് നിലനിൽക്കെ ഡോ. ബൽറാം ഭാർഗവിന്റെ അഭിപ്രായം നിർണായകമാണ്.

English Summary: ‌Districts reporting a high number of infections should remain locked down for another six to eight weeks says Dr. Balram Bhargava