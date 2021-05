ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്ലാസ്മ തെറപ്പി സംബന്ധിച്ച ചികിത്സാ മാർഗരേഖ വൈകാതെ പുതുക്കും. ഇതിന്റെ അനിയന്ത്രിത ഉപയോഗം വൈറസ് വകഭേദങ്ങൾക്കു കാരണമായേക്കാമെന്നു മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുകൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനം.

ഇതേസമയം, ശാസ്ത്രീയത പരിഗണിക്കാതെ ആവശ്യം വർധിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ചികിത്സയും മരുന്ന് ഉപയോഗവും ഒഴിവാക്കണമെന്നു നിർദേശിക്കുന്ന സർക്കാർ രീതി വിമർശന വിധേയമായിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Guideline for plasma therapy to be revised