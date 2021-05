രണ്ടാം ഡോസ് വൈകിപ്പിക്കുന്നത് പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഷീൽഡിന്റെ രണ്ടാം ഡോസ് വൈകിപ്പിക്കുന്നതു വഴി, വാക്സീനെടുത്ത ശേഷവും കോവിഡ് പിടിപെടുന്ന ‘ബ്രേക്ക്ത്രൂ’ കേസുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ‍കഴിയുമെന്നു കേന്ദ്രം. ദിവസ വ്യത്യാസം കുറയുന്നതു ബ്രേക്ക്ത്രൂ കേസുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണു പ്രധാന നിരീക്ഷണം. ശാസ്ത്രീയ വിലയിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു രണ്ടാം ഡോസ് വൈകിപ്പിക്കുന്നതെന്നും നിതി ആയോഗ് അംഗവും വിദഗ്ധ സമിതി അധ്യക്ഷനുമായ ഡോ. വി.കെ. പോൾ പറഞ്ഞു. ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഷീൽഡ് വാക്സീന്റെ 2 ഡോസുകൾക്കിടയിലെ ഇടവേള ഇന്ത്യ അടിക്കടി മാറ്റുമ്പോഴും യുകെ തുടക്കം മുതൽ 12 ആഴ്ച ഇടവേളയിലാണ് നൽകുന്നത്. രണ്ടാം ഡോസ് പരമാവധി വൈകിപ്പിക്കുന്നതു പ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നു തുടക്കം മുതൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചു.

