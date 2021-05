സ്പുട്നിക്കിന് 995 രൂപ; കുത്തിവയ്പ് തുടങ്ങി, വിദേശ ട്രയലുകളിൽ ഫലപ്രാപ്തി 91.6%

ന്യൂഡൽഹി ∙ റഷ്യയുടെ ‘സ്പുട്നിക് V’ വാക്സീന് ഇന്ത്യയിൽ വില 995.4 രൂപ. ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗാനുമതിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ വാക്സീനായ ഇതിനു രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ 750 രൂപയാണു വില. 948 രൂപയാണ് ഇവിടെ വില നിശ്ചയിച്ചതെങ്കിലും 5% ജിഎസ്ടി കൂടി ചേർത്ത് 995.4 രൂപ നൽകണം. ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം തുടങ്ങുന്നതോടെ വില കുറയുമെന്നാണു വിതരണക്കാരായ ഡോ. റെഡ്ഡീസ് പറയുന്നത്. 60ൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സീനു വിദേശ ട്രയലുകളിൽ 91.6% ആണു ഫലപ്രാപ്തി. പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുത്തിവയ്പ് ഹൈദരാബാദിൽ ആരംഭിച്ചു. 1.5 ലക്ഷം ഡോസാണ് കൈവശമുള്ളത്.

English Summary: Sputnik V (Imported) To Cost ₹ 995 Per Shot, First Dose Administered