പാളിയത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലോ ? അന്വേഷിക്കാൻ കമ്മിഷൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളമുൾപ്പെടെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പാളിച്ചയുണ്ടായോ എന്നതുൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ കോർ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു. കമ്മിഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഉമേഷ് സിൻഹ അധ്യക്ഷനായ സമിതി കമ്മിഷൻ ചട്ടങ്ങളിലെ പഴുതുകളും തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവു നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ 9 വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നൽകും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോവിഡ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പാളിച്ചയുണ്ടായതായി ആക്ഷേപമുയർന്നിരുന്നു. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷണർമാരും ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർമാരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിരീക്ഷകരും കോർ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടാകും. ഒരു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകും.

English Summary: Election Commission sets up core committee to evaluate shortcomings in Assembly polls