ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒറ്റ ഡോസ് വാക്സീനായി റഷ്യയുടെ ‘സ്പുട്നിക് ലൈറ്റ്’ മാറിയേക്കും. ഇതിനുള്ള ചർച്ച അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിതരണക്കാരായ ഡോ. റെഡ്ഡീസ് അറിയിച്ചു. ജൂണിൽ അടിയന്തരാനുമതി കിട്ടുമെന്നാണ് സൂചന. ഒറ്റ ഡോസ് വാക്സീന് 79.4% ആണ് ഫലപ്രാപ്തി.

English Summary: Sputnik Light May Be India's 1st One-Dose Vaccine, Talks In June