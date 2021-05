കോവിഡ് ബാധിച്ചവർ 8 ആഴ്ച വരെ വാക്സീൻ എടുക്കരുത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പിടിപെട്ടവർ 4– 8 ആഴ്ച വരെ വാക്സീനെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. അതേസമയം, എപ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിനോ വിദഗ്ധർക്കോ ഏകാഭിപ്രായമില്ല.ആദ്യ ഡോസ് എടുക്കും മുൻപ് വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ 90 ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും കുത്തിവയ്പ് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് യുഎസ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

വൈറസ് ബാധയെത്തുടർന്നു സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കുന്ന പ്രതിരോധ ശേഷി 80% വരെ ശക്തമാകുമെന്നും ഇതു കുറഞ്ഞത് 6 മാസം വരെ നിലനിൽക്കുമെന്നും വാക്സീൻ വിദഗ്ധ ഡോ. ഗഗൻദീപ് കാങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘട‌നയും ഇതു ശരിവയ്ക്കുന്നു. ആദ്യ ഡോസ് എടുത്ത ശേഷം കോവിഡ് പിടിപെടുന്നവർ 8 ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം രണ്ടാം ഡോസ് എടുത്താൽ മതിയെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പറയുന്നത്.

എന്നാൽ, 6 ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ബൽറാം ഭാർഗവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രണ്ടാം ഡോസ് എടുത്ത് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷമാണെങ്കിൽ വൈറസ് ബാധ നേരിയതായിരിക്കും എന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

