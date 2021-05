യുപി ജയിലിൽ വെടിവയ്പ്; 3 മരണം

ചിത്രകൂട് (യുപി) ∙ രഗൗലി ജില്ലയിലെ ജയിലിൽ തടവുകാർ തമ്മിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ 3 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മാഫിയ–കൊലപാതക കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട തടവുകാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രണ്ടു പേർ തമ്മിലുണ്ടായ വഴക്കിനിടെയെത്തിയ ജയിലറുടെ തോക്ക് തട്ടിയെടുത്താണ് വെടിവച്ചത്.



അൻഷു ദീക്ഷിത്, മെറാസുദീൻ, മുകീം കാല എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വഴക്കിനിടെ അൻഷു ദീക്ഷിത് തോക്ക് കവർന്ന് മെറാസുദീനെയും മുകിംകാലയെയും വെടിവച്ചു കൊന്നുവെന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മറ്റ് 5 തടവുകാരെ തോക്കുചൂണ്ടി ബന്ദികളാക്കി. ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് അൻഷു മരിച്ചത്.

English Summary: 3 Prisoners Killed In Clash At UP Jail; Probe Ordered