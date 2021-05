കോവിഡ്: സർക്കാർ അലംഭാവം കാട്ടിയെന്ന് മോഹൻ ഭാഗവത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ഒന്നാംതരംഗത്തിനു ശേഷം ഭരണകൂടമടക്കം എല്ലാവരും അലംഭാവത്തിലായെന്ന് ആർഎസ്എസ് സർസംഘ ചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത് വിമർശിച്ചു. ഇപ്പോൾ സമൂഹം ഒരുമിച്ചു നിന്ന് അതിനെ നേരിടണമെന്നും ആർഎസ്എസ് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ അവസാന ദിവസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആദ്യ തരംഗത്തിനു ശേഷം ജനങ്ങളും സർക്കാരുകളും ഭരണസംവിധാനങ്ങളും അലംഭാവത്തിലായി. ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും കാര്യമാക്കിയില്ല. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ തരംഗത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. പ്രതിസന്ധികളിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയോ പരസ്പരം പഴിചാരുകയോ അല്ല വേണ്ടതെന്നും ഒരുമിച്ചു നേരിടുകയും അതു മറികടക്കുകയുമാണു വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതിനായി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. പാളിച്ചകൾ ചർച്ചചെയ്യാൻ അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ അതിനല്ല സമയം കൊടുക്കേണ്ടത്. വിവിധ സാമൂഹിക സേവന ഗ്രൂപ്പുകളോടു ചേർന്ന് ആർഎസ്എസിന്റെ കോവിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമാണ് 11 മുതൽ പ്രചോദന പ്രഭാഷണ പരമ്പര സംഘടിപ്പിച്ചത്.

English Summary :"People, Government Became Negligent After First Covid Wave": RSS Chief