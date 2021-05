ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എസ്.കെ.ഭണ്ഡാരി അന്തരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രമുഖ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ. എസ്.കെ. ഭണ്ഡാരി (86) കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ഡൽഹി ഗംഗാ റാം ആശുപത്രിയിൽ 58 വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോ. ഭണ്ഡാരിയെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഭർത്താവ് മുൻ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറി ജെ.എസ്. ഭണ്ഡാരിയും (97), ഏക മകളും കോവിഡ് ബാധിതരായി ചികിത്സയിലാണ്.



രാജ്യത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ ജനനസമയത്ത് പ്രസവശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു. പ്രിയങ്കയുടെ മക്കൾ ജനിച്ചപ്പോഴും ചികിത്സാ മേൽനോട്ടം ഇവർക്കായിരുന്നു.

