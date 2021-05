ഗ്രാമങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ്: മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകൾ തോറും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താനും നീരീക്ഷണത്തിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിർദേശിച്ചു. കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്താനുള്ള ഉന്നത തല യോഗത്തിലായിരുന്നു നിർദേശം. ഇതിനായി ആശാവർക്കർമാരെയും അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരെയും സജ്ജരാക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നൽകിയ വെന്റിലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കണം. ജീവനക്കാർക്ക് വെന്റിലേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പരിശീലനം നൽകണം. ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും പോസിറ്റീവാകുന്നവരുടെ എണ്ണവും സംസ്ഥാനങ്ങൾ സുതാര്യമായി നൽകണമെന്നും എണ്ണം കൂടുന്നത് ശ്രമങ്ങൾക്കു വിലങ്ങുതടിയാണെന്നു കരുതരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

