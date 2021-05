മോദിക്കെതിരെ പോസ്റ്റർ: കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഹർജി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ പതിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെയുള്ള കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് കേസെന്നും ഇതു റദ്ദാക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കോവിഡ് പ്രതിരോധം, വാക്സിനേഷൻ എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പിൽ മോദിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും പരാജയമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഡൽഹിയിൽ പലയിടത്തും പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 30 എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡൽഹി പൊലീസ് 24 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Petition to dismiss case for placing poster against Narendra Modi