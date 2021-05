കോവിഡ് പോരാട്ടം: വികാരാധീനനായി പ്രധാനമന്ത്രി, തന്ത്രമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ചെറുക്കുന്നതിൽ ഡോക്ടർമാരും മുൻനിര പോരാളികളും നടത്തിയ സേവനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വികാരാധീനനായി. അതേസമയം പാളിച്ചകൾ മറയ്ക്കാനാണ് മോദി കണ്ണുനിറയ്ക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിമർശിച്ചു.

കോവിഡ് മഹാമാരി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലരെയും കൊണ്ടുപോയെന്നും അവർക്കു ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മോദിയുടെ സ്വരമിടറുകയും കണ്ണുകൾ നിറയുകയും ചെയ്തത്. അൽപനേരം നിശ്ശബ്ദനായി ഇരുന്ന ശേഷമാണ് പ്രസംഗം തുടർന്നത്. സ്വന്തം മണ്ഡലമായ വാരാണസിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കോവിഡ് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ചികിത്സയും ടെസ്റ്റിങ്ങും ഓരോ വാതിൽപ്പടിയിലും എത്തണമെന്ന് മോദി നിർദേശിച്ചു. ആശാ വർക്കർമാരും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. കാശി കവചം എന്ന പേരിൽ ടെലിമെഡിസിൻ സേവനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെയും മോദി അഭിനന്ദിച്ചു.

കോവിഡ് രണ്ടാംവരവിൽ പറ്റിയ പാളിച്ചകളിൽ നിന്നൊഴിയാൻ എല്ലാ അടവുകളും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് മോദി പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി എത്തിയതെന്ന് കോൺഗ്രസും സമാജ്‍വാദിപാർട്ടിയും ആരോപിച്ചു. ഗംഗയിൽ മൃതദേഹങ്ങളൊഴുകിയതും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ യുപിയിലെ ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതും പ്രധാനമന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ലേയെന്ന് സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് ചോദിച്ചു.

