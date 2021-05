കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ആർബിഐ 99,122 കോടി നൽകും

മുംബൈ ∙ മിച്ചവിഹിതമായ 99,122 കോടി രൂപ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു നൽകാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചു. മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള 9 മാസത്തെ ഡിവിഡന്റാണിത്. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം.

ആർബിഐ ജൂലൈ–ജൂൺ കാലയളവിൽ നിന്നു സാമ്പത്തിക വർഷക്രമം ഏപ്രിൽ–മാർച്ചിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം ജൂൺ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള വിഹിതമാണിത്. 2019–20ൽ ആർബിഐ 57,128 കോടി രൂപ നൽകിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക വർഷ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കോവിഡ് അനുബന്ധ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു.

English Summary: RBI to Transfer Rs 99,122 Crore as Surplus to Centre for 9 Months Ended in March