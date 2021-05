കോവാക്സിൻ രാജ്യാന്തര യാത്രയ്ക്ക് മതിയാകില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് തള്ളി കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകൃത വാക്സീൻ പട്ടികയിൽ കോവാക്സിൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും രാജ്യാന്തര യാത്രയ്ക്ക് കോവാക്സിൻ മതിയാകില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, പ്രചാരണം തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

നിശ്ചിത രാജ്യങ്ങളിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യാൻ നിർദിഷ്ട വാക്സീൻ എടുത്തിരിക്കണമെന്നതു സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു. രാജ്യാന്തര യാത്രയ്ക്ക് പൂർണ ഡോസ് വാക്സീനെടുത്തിരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്.

English Summary: Central government denies report that covaxin is not enough for international travel