ന്യൂഡൽഹി ∙ വാക്സീൻ ക്ഷാമം കാരണം 18 മുതൽ 45 വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ നിർത്തിവച്ചതായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍‍രിവാൾ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ച വാക്സീൻ തീർന്നതിനാലാണു കുത്തിവയ്പ് നിർത്തിയതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Covid vaccination for 14 to 45 year old people stopped in delhi due to shortage