കൊലപാതകം: ഒളിംപ്യൻ സുശീൽകുമാർ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജൂനിയർ ഗുസ്തിതാരം കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന ഗുസ്തിതാരം ഒളിംപ്യൻ സുശീൽകുമാർ പഞ്ചാബിലെ ജലന്തറിൽ അറസ്റ്റിലായി. ഡൽഹിയിലെ ഛത്രസാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിനു സമീപം മേയ് 4 നു രാത്രി സുശീലും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് മർദിക്കുന്നതിനിടെ ജൂനിയർ താരം സാഗർ ധൻകഡ് (23) മരിച്ചെന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്. കൂട്ടാളി അജയ്കുമാറും സുശീലിനൊപ്പം പിടിയിലായി.

സുശീലിനായി ഡൽഹി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ റിവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ സുശീലിനു പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ പങ്കുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഡൽഹിയിലെ അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

മരിച്ച സാഗറും കൂട്ടുകാരും സുശീലിന്റെ ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു വാടകയ്ക്കു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവർ ഒഴിയാൻ വിസമ്മതിച്ചതാണ് സംഘർഷത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. സംഭവ സമയത്ത് സുശീലിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പ്രിൻസ് ദലാലിനു ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പിടിയിലായ പ്രിൻസിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ദൃശ്യങ്ങളിൽ സാഗറിനെ സുശീൽ മർദിക്കുന്നതു വ്യക്തമായിരുന്നു.

സുശീൽ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാഗറിനെ വീട്ടിൽ നിന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരുക്കേറ്റ സോനുമഹൽ, അമിത് എന്നിവരുടെ മൊഴികളിൽ പരാമർശമുണ്ട്. 2008 ബെയ്ജിങ് ഒളിംപിക്സിൽ വെങ്കലവും 2012 ലണ്ടൻ ഒളിംപിക്സിൽ വെള്ളിയും നേടിയ താരമാണ് സുശീൽകുമാർ.

