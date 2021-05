മാനനഷ്ടം: രാംദേവിന് ഐഎംഎ നോട്ടിസ്

ഡെറാഡൂൺ ∙ അലോപ്പതിയെയും അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെയും അവഹേളിച്ചതിന് യോഗാചാര്യൻ രാംദേവിന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (ഐഎംഎ) വക്കീൽ നോട്ടിസ് അയച്ചു. 15 ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം മാപ്പു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 1000 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഐഎംഎ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സെക്രട്ടറി അജയ് ഖന്ന നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു.

ലക്ഷക്കണക്കിനു രോഗികൾ അലോപ്പതി മരുന്നു കഴിച്ചു മരിച്ചുവെന്നു രാംദേവ് പറഞ്ഞതാണ് വിവാദമായത്. പരാമർശം തെറ്റാണെന്നു സമ്മതിച്ചു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിഡിയോ നൽകണമെന്നും കോവിഡിനുള്ള മരുന്നാണ് ‘കൊറോനിൽ കിറ്റ്’ എന്ന പരസ്യം പിൻവലിക്കണമെന്നും ഐഎംഎ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇതിനിടെ, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേർക്കാനുള്ള ഗൂഢലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് രാംദേവിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതും യോഗയെയും ആയുർവേദത്തെയും അവഹേളിക്കുന്നതുമെന്ന് രാംദേവിന്റെ സഹചാരി ആചാര്യ ബാലകൃഷ്ണ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: IMA Uttarakhand sends defamation notice to Ramdev over his remarks on allopathy