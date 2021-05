സമൂഹമാധ്യമ നിയന്ത്രണ ചട്ടം: ഗൂഗിൾ, ഫെയ്സ്ബുക് വഴങ്ങി; വാട്സാപ് കോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയോ എന്ന് ഉടൻ അറിയിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകി. ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളെ ചീഫ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫിസറായി നിയമിക്കണമെന്നും നിയമ സംവിധാനങ്ങളുമായുള്ള ഏകോപനത്തിനായി ഒരു നോഡൽ ഓഫിസറെയും പരാതി പരിഹാരത്തിനായി ഗ്രീവൻസ് ഓഫിസറെയും നിയമിക്കണമെന്നും പുതിയ ചട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇവരുടെ പേരും വിശദാംശങ്ങളും പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്നലെ തന്നെ നൽകണമെന്നാണ് ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സൈബർ ലോ ഗ്രൂപ്പ് കോ–ഓർഡിനേറ്റർ രാകേഷ് മഹേശ്വരി അയച്ച കത്തിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിച്ച സമയം ചൊവ്വാഴ്ച അവസാനിച്ചിരുന്നു.

നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്നു ഫെയ്സ്ബുക്കും ഗൂഗിളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളെ മാനിക്കുന്നുവെന്നും നിയമസംവിധാനങ്ങളുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഗൂഗിൾ അറിയിച്ചു. നടപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണെന്നാണു ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ, ചട്ടങ്ങൾക്കെതിരെ ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്സാപ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന സ്വകാര്യതാ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതാണു പുതിയ ചട്ടമെന്നു ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

സർക്കാരോ കോടതിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സന്ദേശത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്നതാണ്. സന്ദേശങ്ങൾ എൻഡ്–ടു–എൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ നിയമം പാലിക്കാനാവില്ല. സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2017 ലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് എതിരുമാണിത് – വാട്സാപ് വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള വിവരങ്ങളാവശ്യപ്പെട്ടു സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നും വാട്സാപ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതേസമയം, പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് എതിരല്ലെന്നും വളരെ ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമേ സന്ദേശങ്ങളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ചട്ടം ബാധകമാക്കൂവെന്നും കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു. ‘യുഎസ്, യുകെ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലൻഡ്, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ചട്ടങ്ങളിലേതിനെക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തേത്. സ്വകാര്യത സംബന്ധിച്ച അവകാശം വാട്സാപ് തെറ്റായി വ്യാഖാനിക്കുകയാണ്’ – ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു.

ഒരു മൗലികാവകാശവും പൂർണമല്ലെന്നും കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി. ‘ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം രാജ്യസുരക്ഷയും നിയമസംവിധാനവും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും സർക്കാരിനുണ്ട്’ – മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വാട്സാപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിയമയുദ്ധം നടക്കുന്നതിനിടെയാണു അവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നതു ശ്രദ്ധേയം. 15നു പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം കത്തയച്ചിരുന്നു. തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നിയമവഴികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. മറുപടി നൽകാനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അവസാനിച്ചത്.

English Summary: WhatsApp Goes To Court Against New Digital Rules, Cites Users' Privacy