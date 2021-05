ന്യൂഡൽഹി ∙ കുട്ടികൾക്ക് ഉടൻ വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന 12 വയസ്സുകാരിയുടെ ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര, ഡൽഹി സർക്കാരുകൾക്കു നോട്ടിസയച്ചു. 12–17 പ്രായക്കാർക്ക് അടിയന്തരമായി വാക്സീൻ നൽകണമെന്നും 17 ൽ താഴെ പ്രായമുള്ള മക്കളുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്കു കുത്തിവയ്പിൽ മുൻഗണന അനുവദിക്കണമെന്നുമാണു ടിയ ഗുപ്ത ഹർജിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ജൂൺ 4നു ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

English Summary: Delhi high court sent notice on vaccine for children