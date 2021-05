ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്ഡൗൺ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഭാഗികമായി നീക്കാൻ ഡൽഹി. നിർമാണ മേഖലയും ഫാക്ടറികളുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തുറക്കുക.



വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ ഏപ്രിൽ 19ന് ഒരാഴ്ചത്തേക്കു പ്രഖ്യാപിച്ച നിയന്ത്രണം പിന്നീട് അഞ്ചു തവണ നീട്ടിയിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ കർശന ലോക്ഡൗൺ ജൂൺ 7 വരെ നീട്ടി.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 15 ദിവസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടി.

