ഐടി ചട്ടം: ട്വിറ്ററിനെതിരെ ഹർജി; സർക്കാരുമായി പോരു തുടരുമെന്നു സൂചിപ്പിച്ച് ട്വിറ്റർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഐടി ഇന്റർമീഡിയറി ചട്ടം നടപ്പാക്കാൻ സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനിയായ ട്വിറ്ററിനു നിർദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി. ചീഫ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫിസറെ നിയമിക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെ നിർദേശങ്ങൾ ഇതുവരെ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി നിർദേശം നൽകണമെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാരൻ അമിത് ആചാര്യയുടെ ആവശ്യം.

തൃണമൂൽ എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര, മാധ്യമപ്രവർത്തക സ്വാതി ചതുർവേദി എന്നിവരുടെ ട്വീറ്റുകൾക്കെതിരെ കമ്പനിയുടെ പരാതി പരിഹാര ഓഫിസറെ സമീപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു സംവിധാനമില്ലെന്നാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

അതേസമയം, കേന്ദ്രവുമായി പോരു തുടരുന്ന ട്വിറ്റർ, നിലപാടിൽ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന സൂചന നൽകുന്നതാണു കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ മനീഷ് മഹേശ്വരി ഇന്നലെ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത പോസ്റ്റർ. ‘ഇതു കഠിനമാകാൻ പോകുകയാണ്. എന്നാൽ കഠിനമെന്നാൽ അസാധ്യമെന്നല്ല’ (its going to be hard. but hard does not mean impossible) എന്നെഴുതിയ പോസ്റ്ററാണ് മനീഷ് പങ്കുവച്ചത്.പുതിയ വ്യവസ്ഥകളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ച വേണമെന്നും സ്വതന്ത്ര അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന നിർദേശങ്ങളുണ്ടെന്നുമാണു ട്വിറ്ററിന്റെ വാദം.

പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണം: എൻബിഎ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഐടി ചട്ടങ്ങളിൽനിന്നു പരമ്പരാഗത ടെലിവിഷൻ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളെയും അവയുടെ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തെയും ഒഴിവാക്കണമെന്നു ന്യൂസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (എൻബിഎ) ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർക്കു നിവേദനം നൽകി. ടെലിവിഷൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ വിഭാഗങ്ങൾ ഇതിനകം പല നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കുന്നതായി അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Petition at Delhi high court against twitter