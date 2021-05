പീഡനക്കേസ് പ്രതികളെ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി ബെംഗളൂരു പൊലീസ്

ബെംഗളൂരു∙ മനുഷ്യക്കടത്തിലൂടെ എത്തിച്ച യുവതിയെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ 6 ബംഗ്ലദേശികൾ അറസ്റ്റിൽ. പ്രതികൾ താമസിച്ച വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനിടെ കടന്നു കളയാൻ ശ്രമിച്ച 2 പേരെ പൊലീസ് വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി.



ബംഗ്ലദേശ് സ്വദേശിയായ യുവതിയെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതികളിലൊരാൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയത് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പൊലീസും കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സഹായം തേടിയിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് 4 യുവാക്കളെയും 2 പെൺകുട്ടികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

സംഘത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട യുവതി കേരളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രതികൾ ബലമായി തിരികെ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പങ്കുള്ള ചിലർ കേരളത്തിലുള്ളതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മൈ പറഞ്ഞു.‌

English Summary: 2 Accused in Bengaluru Rape Case Shot In The Leg Trying To Escape: Police