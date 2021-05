യാസ്: ബംഗാൾ, ഒഡീഷ സന്ദർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി; യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മമത ബാനർജി

ഭുവനേശ്വർ /കൊൽക്കത്ത ∙ യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒഡീഷയിലും ബംഗാളിലും സന്ദർശനം നടത്തി.



ആവർത്തിച്ചെത്തുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റും നാശനഷ്ടങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ വേണമെന്ന് ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഭ്യർഥിച്ചപ്പോൾ, അവലോകനയോഗത്തി‍ൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി വിസമ്മതിച്ചു. ഒഡീഷയിലെ അവലോകനയോഗം ഒരുമണിക്കൂർ നീണ്ടു. കാറ്റ് ഏറ്റവും നാശമുണ്ടാക്കിയ ബാലസോർ, ഭദ്രക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യോമനിരീക്ഷണം നടത്തിയശേഷം മോദി ബംഗാളിലേക്കു പോയി.

പശ്ചിമ മിഡ്നാപുരിലെ കലൈക്കുണ്ടയിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവലോകനയോഗം ചേർന്നത്. 45 മിനിറ്റ് യാത്രചെയ്ത് അവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മമത നേരത്തേ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്.

എന്നാൽ, യോഗത്തിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ച മമത നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. പ്രകൃതിദുരന്തത്തിലും മമത രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി കുറ്റപ്പെടുത്തി. അവലോകന യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച മമതയുടെ നടപടിയെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്ത്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ വിമർശിച്ചു.

English Summary: Mamata meets PM to submit report on damage in Bengal, skips review meet