കോവിഡ് അനാഥരാക്കിയ കുട്ടികൾ; അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡും ലോക്ഡൗണും തീർത്ത പ്രതിസന്ധിക്കിടെ, രക്ഷിതാക്കളെ നഷ്ടമായ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോടു സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവുകൾക്കു കാത്തുനിൽക്കേണ്ടതില്ലെന്നും നിർദേശിച്ചു.



അനാഥരായ കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല, ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും വരുമാന സ്രോതസ്സായിരുന്ന ആളുടെ നഷ്ടവും പരിഗണിക്കണം. കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണം.– ജസ്റ്റിസ് എൽ. നാഗേശ്വർ റാവുവും അനിരുദ്ധ ബോസും ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്വമേധയായെടുത്ത കേസിൽ വാദം കേൾക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.

ദുർബല വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന കുട്ടികളിൽ കോവിഡ് കനത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ലോക്ഡൗൺ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അനാഥരായി മാറിയ കുട്ടികളുടെ വിവരം ശേഖരിക്കാനും നാളേക്കകം ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ പോർട്ടലിൽ ഇതു നൽകാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കോടതിയെ സഹായിക്കുന്ന അമിക്കസ് ക്യൂറി ഗൗരവ് അഗർവാളാണു കോവിഡ് മൂലം ഒട്ടേറെ കുട്ടികൾ അനാഥരായെന്നു കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചത്. കോവിഡിന്റെ മറവിൽ അനധികൃതമായി ഒട്ടേറെ ദത്തെടുക്കൽ നടക്കുന്നുവെന്ന വാർത്തകളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജൂൺ 1ന് ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും മേയ് 25നും ഇടയിൽ മാത്രം 577 കുട്ടികൾ അനാഥരായെന്നാണു കഴിഞ്ഞദിവസം കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി പറഞ്ഞത്.ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളവും ഡൽഹിയും മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

