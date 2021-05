ജൂണിൽ കിട്ടും 12 കോടി വാക്സീൻ; കോവിഷീൽഡ് ഉൽപാദനം 10 കോടി വരെയാക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ സർക്കാർ വഴിയുള്ള കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പു പരിപാടിയിലേക്ക് ജൂൺ മാസം 12 കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ ഉറപ്പാക്കിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. ഇതിൽ 6.09 കോടി ഡോസ് 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കുമുള്ളതാണ്. ശേഷിക്കുന്ന 5.86 കോടി ഡോസ് കമ്പനികളിൽനിന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കുമായി ലഭ്യമാകുമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മേയ് മാസത്തിൽ ആകെ 7.94 കോടി ഡോസ് വാക്സീനാണ് ലഭിച്ചത്. ഓരോ മാസവും എത്ര വാക്സീൻ ലഭ്യമാകുമെന്ന കാര്യം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു മുൻകൂറായി അറിയിപ്പു നൽകുമെന്ന് നേരത്തേ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ജൂൺ മാസത്തിൽ കോവിഷീൽഡ് വാക്സീന്റെ ഉൽപാദനം 9–10 കോടിയായി വർധിപ്പിക്കുമെന്നും രാജ്യത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പു പരിപാടിക്കായി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കു നൽകിയ കത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടു. മേയ് മാസത്തിൽ 6.5 കോടി ഡോസ് വാക്സീനാണ് കമ്പനി ഉൽപാദിപ്പിച്ചത്.

English Summary: COVID-19 vaccines: Nearly 12 cr doses to be available in June, says Health Ministry