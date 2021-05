പാർട്ടി പിടിക്കാൻ ശശികല രംഗത്ത്; നയിക്കാൻ താനെത്തുമെന്ന് പറയുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ പുറത്ത്

ചെന്നൈ∙തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ തോഴി വി.കെ.ശശികലയുടെ രാഷ്ട്രീയ പുനഃപ്രവേശം ചർച്ചയാക്കി ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ. ശശികല പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുമായി നടത്തിയ വ്യത്യസ്ത ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു.

അണ്ണാഡിഎംകെ തമ്മിൽ തല്ലി നശിക്കുകയാണെന്നും പ്രവർത്തകർ വിഷമിക്കേണ്ടെന്നും ഉടൻ തിരികെ വരുമെന്നുമാണു സംഭാഷണത്തിൽ. എംജിആർ, ജയലളിത എന്നിവരുടെ പാതയിൽ പാർട്ടിയെ നയിക്കുമെന്നും ഉടൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ശശികല പറയുന്നു.

അണ്ണാഡിഎംകെയിൽ കോഓർഡിനേറ്റർ ഒ.പനീർസെൽവം, ഡപ്യൂട്ടി കോഓർഡിനേറ്റർ എടപ്പാടി പളനിസാമി എന്നിവർ തമ്മിൽ അധികാര വടംവലി രൂക്ഷമായതിനിടെയാണ് ചിന്നമ്മയുടെ മടങ്ങിവരാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ.തിരഞ്ഞെടുപ്പു തോൽവിക്കു പിന്നാലെ അണ്ണാഡിഎംകെയിൽ ഉൾപാർട്ടി കലഹം രൂക്ഷമാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടുമെന്ന ആശങ്ക രണ്ടാം നിര നേതാക്കൾക്കുണ്ട്.

എടപ്പാടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവായതിൽ പനീർസെൽവത്തിനു കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. 66 എംഎൽഎമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും എടപ്പാടി പക്ഷക്കാരാണ്. തേവർ സമുദായക്കാർക്കിടയിൽ ഒപിഎസിനു ചെറുതല്ലാത്ത സ്വാധീനമുണ്ട്. ഇതേ സമുദായക്കാരിയാണ് ശശികലയും. ശശികലയെ പുറത്താക്കിയതിലും പാർട്ടി ഗൗണ്ടർ സമുദായക്കാരനായ ഇപിഎസിന്റെ വരുതിയിലായതിലും തേവർ സമുദായത്തിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട്.

English Summary: Sasikala hints at efforts to regain control of AIADMK, a political comeback