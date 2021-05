കോവിഡ്: അസമിൽ 2 എംഎൽഎമാർ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ മരിച്ചു

ഗുവാഹത്തി ∙ നിയമസഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തി ആഴ്ചകൾക്കകം അസമിൽ 2 എംഎൽഎമാർ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. യുണൈറ്റഡ് പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയിലെ ലേഹോ റാം ബോറോ (63), ബോഡോലാൻഡ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ടിലെ മജേന്ദ്ര നർസറി (68) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 27നു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്ന അസമിൽ ഈ മാസം 2 നു കേരളത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു വോട്ടെണ്ണൽ. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മുൻമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഡോ. ശക്രജിത് നായിക് (78) കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരിച്ചു.

Content Highlight: Two assam MLAs dies of covid within one week