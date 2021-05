മെഹുൽ ചോക്സി ജയിലിൽ; ഉടൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു വിട്ടുകിട്ടിയേക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ വായ്പത്തട്ടിപ്പു നടത്തി ഇന്ത്യയിൽനിന്നു മുങ്ങിയ വജ്രവ്യാപാരി മെഹുൽ ചോക്സിയെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ അയച്ച സ്വകാര്യ വിമാനം ഡൊമിനിക്കയിൽ എത്തിയതായി ആന്റിഗ്വൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഗാസ്റ്റൻ ബ്രൗൺ വെളിപ്പെടുത്തി. ഖത്തർ എയർ വെയ്സിന്റെ എ7സിഇഇ വിമാനം ഡൊമിനിക്കയിലെ ഡഗ്ലസ്–ചാൾസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ശനിയാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയോടെ ഇറങ്ങിയതായി ആന്റിഗ്വയിലെ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 27നു വൈകിട്ട് ഡൽഹിയിലെത്തിയ വിമാനം പിറ്റേന്ന് മാഡ്രിഡ് വഴി 20 മണിക്കൂർ യാത്രചെയ്താണ് ഡൊമിനിക്കയിൽ എത്തിയതെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.



ചോക്സിയെ ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറുന്നത് ജൂൺ 2 വരെ ഡൊമിനിക്കൻ ഹൈക്കോടതി വിലക്കിയിരിക്കയാണ്. ആന്റിഗ്വയിലെ ജോളി ഹാർബറിൽനിന്ന് പൊലീസ് തന്നെ ഡൊമിനിക്കയിലേക്കു റാഞ്ചിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നെന്ന് ചോക്സി ആരോപിക്കുന്നു. ചുവന്നു വീർത്ത കണ്ണും കൈയിൽ മുറിവുകളുമായി ഡൊമിനിക്കൻ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ചോക്സിയുടെ ചിത്രവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കാമുകിയുമായി കറങ്ങാൻ പോയപ്പോഴാണു ചോക്സിയെ പിടികൂടിയതെന്ന് ആന്റിഗ്വൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രശ്നം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കാൻ ആന്റിഗ്വയിലെയും ഡൊമിനിക്കയിലെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായി ചോക്‌സി രഹസ്യചർച്ച നടത്തിയതായും കരീബിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ആന്റിഗ്വൻ പൗരത്വമുള്ള ചോക്സിയെ ഡൊമിനിക്കയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന ബ്രൗണിന്റെ പ്രസ്താവനയെ ആന്റിഗ്വയിലെ പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്തു. ചോക്സിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയായിരുന്ന എന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.

എന്നാൽ തന്റെ നിലപാടിനെ പ്രധാനമന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചു. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സഹകരണം പ്രധാനമാണെന്നും ചോക്സി ഇന്ത്യൻ പൗരനായതിനാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സഹോദരീ പുത്രൻ നീരവ് മോദിയുമായി ചേർന്നു പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിൽനിന്നു 13,500 കോടി രൂപയുടെ വായ്പത്തട്ടിപ്പു നടത്തിയ ചോക്സി 2018 ലാണ് ആന്റിഗ്വയിലെത്തിയത്.

English Summary: India Sent Documents On Mehul Choksi, Private Jet To Dominica: Antigua PM