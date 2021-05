സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയാൽ 3 വർഷത്തെ ശരാശരി മാർക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്ക് നിശ്ചയിക്കാമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ. പ്രധാന വിഷയങ്ങൾക്കു മാത്രമായി, സമയം വെട്ടിക്കുറച്ച് പരീക്ഷ നടത്തുക എന്ന ആലോചനയ്ക്കൊപ്പമാണ് റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ശുപാർശ കൂടി കേന്ദ്രസർക്കാരിനു സിബിഎസ്ഇ നൽകിയത്.



പരീക്ഷകൾ നിർണായകമാണെന്നും അന്തിമതീരുമാനം നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ പറഞ്ഞു.

പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എന്ന നിർദേശത്തോട് ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളും യോജിച്ചു. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ വേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, ആൻഡമാൻ & നിക്കോബാർ എന്നിവ. പൊതുപരീക്ഷയായതിനാൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുമിച്ചു നടത്തണം.

ഇതേത്തുടർന്നാണ് റദ്ദാക്കേണ്ട സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുക്കാൻ സിബിഎസ്ഇയോടു നിർദേശിച്ചത്. ഇതിനിടെ, സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹർജി ഇന്നു സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

റദ്ദാക്കിയാൽ

പരീക്ഷ പൂർണമായും റദ്ദാക്കിയാൽ 9, 10, 11 ക്ലാസുകളിലെ മാർക്ക് നിർണായകമാകും. ഇക്കൊല്ലത്തെ വിവിധ സ്കൂൾ തല പരീക്ഷകൾക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളിലെ പ്രകടനം പരിഗണിക്കാനാണ് ശുപാർശ.

പരീക്ഷ നടന്നാൽ

പരീക്ഷ നടത്തുന്നെങ്കിൽ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പരീക്ഷയ്ക്കു വേണ്ട സമയവും വെട്ടിച്ചുരുക്കും. ചോദ്യത്തിന്റെ ഘടനയും മാറും. ഒബ്ജക്ടീവ് ചോദ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും പ്രാമുഖ്യം. പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ തന്നെ പരീക്ഷ നടത്താനാണ് സാധ്യത.

ഐഎസ്‌സി പരീക്ഷ: മാർക്ക് വിവരം തേടി



ഐഎസ്‌സി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമതീരുമാനം ആയിട്ടില്ലെന്ന് ഐഎസ്‍സിഇ കൗൺസിൽ ഇന്നലെയും പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം, വിദ്യാർഥികൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസിലും ഈ വർഷത്തെ മറ്റു പരീക്ഷകളിലും നേടിയ മാർക്ക് ജൂൺ 7നകം രഹസ്യരേഖയായി നൽകാൻ സ്കൂളുകളോട് കൗൺസിൽ നിർദേശിച്ചു. 2019–20 അധ്യയന വർഷം നേടിയ ശരാശരി മാർക്ക്, ഈ അധ്യയന വർഷം വിവിധ ക്ലാസ് പരീക്ഷകളിലും സ്കൂൾ തല പരീക്ഷകളിലും നേടിയ ശരാശരി മാർക്ക് എന്നിവയാണ് നൽകേണ്ടത്. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുമോ സിബിഎസ്ഇയുടെ അതേരീതി പിന്തുടരുമോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളോടു സിഐഎസ്‍സിഇ സിഇഒ ജെറി ആരത്തൂൺ പ്രതികരിച്ചില്ല.

English Summary: Covid, CBSE may give 12th marks based on results of past 3 years