പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ക്വാറന്റീനിൽ: നഡ്ഡ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് കാലത്തു ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ആളുകൾക്ക് സഹായമെത്തിക്കുമ്പോൾ, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ക്വാറന്റീനിൽ പോയിരിക്കുകയാണെന്നു ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ 7–ാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നഡ്ഡ.



കോവിഡ് സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, രാജ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിലും ചേരികളിലും സഹായമെത്തിച്ചാണ് ബിജെപി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചതെന്നു നഡ്ഡ പറഞ്ഞു. പാർട്ടി അംഗങ്ങളായ മന്ത്രിമാർ, എംപിമാർ, എംഎൽഎമാർ എന്നിവർ 2 വീതം ഗ്രാമങ്ങളിലെങ്കിലും സഹായമെത്തിക്കണമെന്ന നിർദേശവും നൽകിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബിജെപി ‌ജനങ്ങളോടു ചേർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഓൺലൈനായി മാത്രമാണു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. കോവിഡ് വാക്സീനെ മോദിയുടെ വാക്സീൻ എന്നു പരിഹസിച്ചവർ ഇപ്പോൾ വാക്സീനു വേണ്ടി അലമുറയിടുകയാണ്. രണ്ടിൽ നിന്നു 13 കമ്പനികൾക്കാണു വാക്സീൻ നിർമിക്കാൻ മോദി സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്. 19 കമ്പനികൾക്കു കൂടി അനുമതി നൽകും.

നിലവിൽ പ്രതിമാസം 1.3 കോടി വാക്സീൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഭാരത് ബയോടെക് ഒക്ടോബറോടെ പ്രതിമാസം 10 കോടി വാക്സീൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Opposition has gone into quarantine during Covid-19 pandemic: JP Nadda