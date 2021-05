നേട്ടങ്ങളുടെ 7 വർഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഇംഗിതമനുസരിച്ചോ അവരുടെ സമ്മർദത്തിലോ അല്ല എന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതായി തന്റെ സർക്കാരിന്റെ ഏഴാം വാർഷികത്തെക്കുറിച്ചു പരാമർശിക്കവേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉചിതമായ മറുപടി നൽകുന്നതായും ഇതുവഴി ആത്മവിശ്വാസം കൂടുതൽ വളരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



സേനയുടെ ശക്തി വർധിക്കുന്നതും രാജ്യസുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്തതും ശരിയായ പാതയിലാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ ഭരണകാലയളവിലെ പ്രധാനനേട്ടങ്ങളും മോദി മൻ കി ബാത്തിൽ വിവരിച്ചു. 7 വർഷത്തിനിടെ പല പഴയ തർക്കങ്ങളും സമാധാനത്തോ‌ടും ഐക്യത്തോടും പരിഹരിച്ചു. വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖല മുതൽ കശ്മീർ വരെ ഇതു പ്രകടമാണ്. ഗ്രാമത്തിൽ വൈദ്യുതി എത്തിയതിനും റോഡ് എത്തിയതിനുമെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാൻമന്ത്രി ആവാസ് യോജന വഴി വീടുവച്ചവർ പ്രവേശന ചടങ്ങിനുള്ള ക്ഷണം അയയ്ക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരമുള്ള 7 പതിറ്റാണ്ടിനിടെ രാജ്യത്തെ നാലര കോടി ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ശുദ്ധജലം ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ 21 മാസത്തിനുള്ളിൽ 4.30 കോടി വീടുകൾക്കു ശുദ്ധജല കണക്‌ഷൻ നൽകിയെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഇതിൽ 15 മാസം കോവിഡ് കാലത്തായിരുന്നു. ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയിലും ഇത്തരമൊരു വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ കഴി‍ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് കോവിഡ് കാലത്ത് കൂടുതൽ ഉപകരിച്ചു.

പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ പോലും നടക്കില്ലെന്നു കരുതിയ പല കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചു നിന്നു സാധ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമാണിത്. ഇതിനിടയിൽ വന്ന ഓരോ പരീക്ഷകളിലും വിജയിക്കാനും കഴി‍ഞ്ഞു. കോവിഡ് ഇപ്പോഴും വലിയ പരീക്ഷണമായി തുടരുന്നു. ആദ്യ തരംഗത്തിലേതു പോലെ രണ്ടാം തരംഗത്തിലും വിജയ വഴിയിലാണ് നാം. 2 മീറ്റർ അകലം, മാസ്‌ക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ, വാക്‌സീൻ. ഇതാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി. ഇവയിൽ അയവു വരുത്തരുത്. – മോദി പറഞ്ഞു.

English Summary: Achievements Of Past 7 Years Are Those Of The Nation: PM Modi