ഫത്തേപ്പുർ ∙ കോവിഡ് ബാധിതരായി മരിച്ച 6 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ യുപിയിലെ ഫത്തേപ്പുരിൽ ഗംഗാനദിയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇവ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ച് മറവുചെയ്തു. മൃതശരീരങ്ങൾ ആരുടേതെല്ലാമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായില്ല. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 52 മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഗംഗാ നദിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Six dead bodies found from ganga in uttar pradesh