ട്വിറ്റർ പുതിയ ഐടി നിയമം പാലിക്കണം: ഹൈക്കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പുതിയ ഐടി ചട്ടം ട്വിറ്റർ പാലിക്കണമെന്നു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് രേഖാ പാല്ലി കേന്ദ്രത്തിനും ട്വിറ്ററിനും നോട്ടിസ് അയച്ചു. പുതിയ ഐടി ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയെന്നും റസിഡന്റ് ഗ്രീവൻസ് ഓഫിസറെ നിയമിച്ചുവെന്നും ട്വിറ്റർ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചെങ്കിലും കേന്ദസർക്കാർ ഈ വാദം തള്ളി.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഐടി ഇന്റർമീഡിയറി ചട്ടം നടപ്പാക്കാൻ ട്വിറ്ററിനു നിർദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണു അഭിഭാഷകനായ അമിത് ആചാര്യ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ചീഫ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫിസറെ നിയമിക്കണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ഇതുവരെ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി നിർദേശം നൽകണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം.

പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ ട്വിറ്റർ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളെ മോശമാക്കി കാട്ടാൻ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

