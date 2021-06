ചോക്സിയെ ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് ഡൊമിനിക്ക

ന്യൂഡൽഹി ∙ വായ്പത്തട്ടിപ്പു നടത്തി മുങ്ങിയ വജ്രവ്യാപാരി മെഹുൽ ചോക്സിയെ ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറുന്നതിനോട് എതിർപ്പില്ലെന്നു ഡൊമിനിക്കൻ സർക്കാർ. ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറുന്നതു സംബന്ധിച്ച് വാദം കേൾക്കുന്ന ഡൊമിനിക്കൻ ഹൈക്കോടതിക്കു മുൻപാകെയാണു സർക്കാർ പ്രോസിക്യൂട്ടർ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്. ചോക്സിയുടെ ഹർജി തള്ളണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസിൽ ഇന്നും വാദം കേൾക്കും.

ചോക്സി ആന്റിഗ്വയിൽനിന്നു ഡൊമിനിക്കയിലേക്കു കടന്നതല്ല, തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകരുടെ വാദം. പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ചോക്സി വിഡിയോ കോൾ വഴിയാണു ഇന്നലത്തെ കോടതി നടപടികളിൽ പങ്കെടുത്തത്. ചോക്സിയെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായി സിബിഐ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡൊമിനിക്കയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡൊമിനിക്കയിൽനിന്നു നേരിട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറണമെന്ന് ആന്റിഗ്വ ആൻഡ് ബാർബുഡ പ്രധാനമന്ത്രി ഗാസ്റ്റൺ ബ്രൗൺ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആന്റിഗ്വ പൗരത്വം 2019ൽ തന്നെ റദ്ദാക്കിയതാണെന്നും ബ്രൗൺ പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, ചോക്സിയുടെ സഹോദരനിൽ നിന്ന് ആന്റിഗ്വയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ലിനോക്സ് ലിന്റൺ പണം വാങ്ങിയതായി ആന്റിഗ്വയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. മേയ് 30ന് ചോക്സിയുടെ സഹോദരൻ ചേതൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫണ്ടിലേക്ക് 10 ലക്ഷം ഡോളർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്നും മുൻകൂറായി 2 ലക്ഷം ഡോളർ നൽകിയെന്നുമാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. ലിന്റൺ ആരോപണം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹോദരീ പുത്രൻ നീരവ് മോദിയുമായി ചേർന്നു ചോക്സി പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിൽനിന്നു 13,500 കോടി രൂപയുടെ വായ്പത്തട്ടിപ്പു നടത്തിയെന്നാണു കേസ്.

ചോക്സി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലെന്ന് ഭാര്യ

ചോക്സിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന വനിത, മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്ന ആളല്ലെന്നും കുടുംബത്തിനു നേരത്തേ അറിയാവുന്നയാളുമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പ്രീതി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ല. ആന്റിഗ്വയിലെ പൗരന്മാർക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ കോടതി അദ്ദേഹത്തിനു നൽകുമെന്നും ആന്റിഗ്വയിലേക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അവർ പറഞ്ഞു.

