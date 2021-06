മാധ്യമവിമർശനം രാജ്യദ്രോഹമല്ല; വിധി സ്വാഗതം ചെയ്ത് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ മാധ്യമങ്ങളുടെ എത്ര കടുത്ത വിമർശനവും രാജ്യദ്രോഹമല്ലെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമ സംഘടനകൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു. മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ വിനോദ് ദുവ യുട്യൂബിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ മോദി സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചതിനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റത്തിനെടുത്ത കേസ് റദ്ദാക്കിയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രവിധി.

കിരാതവും കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതുമായ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആധുനിക ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾക്കു സ്ഥാനമില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്കു കോടതിയിലെത്തും മുൻപ് കടുത്ത യാതനകൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നതിലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന് ഗിൽഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചതിന് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി ജയിലിലടച്ച മുഴുവൻ പേരെയും ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ വിമൻസ് പ്രസ് കോർ (ഐഡബ്ല്യുപിസി) ആവശ്യപ്പെട്ടു. കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തെ അനുകൂലിച്ച ഐഡബ്ല്യുപിസി സ്ഥാപക അംഗം മൃണാൾ പാണ്ഡെയ്ക്കും മറ്റുമെതിരെ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു. കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ അംഗം സിദ്ദിഖ് കാപ്പനും രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റത്തിന് ജയിലിലാണ്.

English Summary: Journalist bodies welcome SC verdict on sedition case against Vinod Dua